Waldbrandgefahr im Bereich Dessau-Roßlau steigt: Was Förster und die Feuerwehr jetzt raten

Die Gefahr für Brände in der Natur steigt, weil es lange nicht geregnet hat. Die Dessauer Feuerwehr musste bereits mehrere Ödlandbrände löschen.

Es gilt Waldbrandwarnstufe 3, zu sehen am Forstamt Haideburg.

Dessau-Roßlau/MZ - Eigentlich sollte es der gesunde Menschenverstand bereits verbieten: Rauchen oder Grillen im Wald, das Wegschnipsen von Zigarettenstummeln ins trockene Gras. Nun ist in der Natur noch mehr Vorsicht geboten, denn die Waldbrandgefahr steigt - auch in Dessau-Roßlau.

In Anhalt-Bitterfeld gilt bereits Stufe 4 von 5

Für Anhalt-Bitterfeld nördlich der Elbe hat das zuständige Landeszentrum Wald die Stufe bereits auf 4 (hohe Waldbrandgefahr) hochgestuft. Dessau-Roßlau und das südliche Anhalt-Bitterfeld bleiben vorerst auf Stufe 3 (mittlere Waldbrandgefahr).

Konkrete Änderungen ergeben sich für Spaziergänger mit der Hochstufung der Gefahrenstufe von 3 auf 4 noch nicht, erklärt Jürgen Kristin, Waldschutzbeauftragter im Betreuungsforstamt Dessau. „Erst ab der Stufe 5 würde das Verlassen der Waldwege verboten und die Dienstzeiten der diensthabenden Förster würden nochmals verlängert.“

Arbeit von 100 Jahren verbrannt

Er hofft dennoch, dass sich die Bevölkerung bereits jetzt verantwortungsvoll im Wald verhält. „Ein Waldbrand hat schlimme Folgen. Die Arbeit von Generationen an Förstern und Waldarbeitern kann zunichte gemacht werden. Feldbrände sind auch schlimm, aber nach einem Jahr sieht man für gewöhnlich nichts mehr davon. Die Folgen von Waldbränden sieht man noch in 100 Jahren.“

Dabei ist es so gut wie immer der Mensch, der an Waldbränden Schuld hat, weiß Kristin. „Nur ein Prozent der Brände sind von der Natur ausgelöst, etwa durch Blitzschlag“. Viel häufiger seien leider Brandstiftung und fahrlässig entfachte Brände.

Ein am Mittwoch ausgebrochenes Feuer in der Dübener Heide konnte von der Feuerwehr gelöscht worden. „Das ging, soweit wir wissen, von einem Weg aus“, sagt Kristin. Ob Brandstiftung oder Versehen ist unklar. Fest steht, dass zwischen vier und acht Hektar Wald vernichtet sind.

Feuerwehr war rund um Dessau schon im Einsatz

Wie trocken es ist, musste die Berufsfeuerwehr Dessau in den vergangenen Wochen mehrfach erleben. „Wir hatten mehrere Wiesen- und Feldbrände, die auf Trockenheit zurückzuführen sind“, sagt Martin Müller von der Berufsfeuerwehr Dessau. Das Feuer habe derzeit leichtes Spiel, weil die Vegetation noch nicht im Wachstumsmodus und daher noch trocken sei. Auch Müller appelliert daher an den gesunden Menschenverstand, im Wald und an Wiesen kein Feuer zu machen und keine brennenden Zigaretten wegzuwerfen.