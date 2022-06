Waldbrände in Brandenburg: Brandgeruch war bis Dessau-Roßlau wahrnehmbar

In der Doppelstadt roch es am Montagmorgen nach Feuer.

Dessau-Roßlau/MZ/AGE - Die Waldbrände im Land Brandenburg bei Beelitz und Treuenbrietzen waren auch in Sachsen-Anhalt und Sachsen wahrnehmbar. In der Doppelstadt roch es am Montagmorgen nach Feuer. In diesem Zeitraum kam der Wind aus Nordost, bestätigte Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst Leipzig und räumte ein, dass der Brandgeruch aus Brandenburg stammen könnte.

Auch in Leipzig sei am Montag Brandgeruch wahrnehmbar gewesen, sagte der Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig.