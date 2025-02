Direkt adressierte Wahlpost von Ministerpräsident Reiner Haseloff hat in Dessau-Roßlau Fragen bei Betroffenen aufgeworfen. Kommen die Daten vom Meldeamt? Wenn ja, ist das rechtens?

Dessau-Rosslau/MZ. - Direkt adressierte Wahlpost von Ministerpräsident Reiner Haseloff hat in Dessau-Roßlau Fragen bei Betroffenen aufgeworfen. Der an seine Frau gerichtete Brief habe sämtliche ihrer Vornamen enthalten, „die sonst überhaupt nicht gebräuchlich sind“, wunderte sich beispielsweise MZ-Leser Dieter Mönter. Wurden dafür Daten aus dem Einwohnermeldeamt genutzt und: Ist das überhaupt statthaft?