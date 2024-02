Europa- und Kommunalwahl „Wählst Du nur oder zählst Du auch?“ - Dessau-Roßlau sucht 750 Wahlhelfer für den 9. Juni

Zur Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni sucht die Stadt Hunderte Interessierte, die in den Wahllokalen helfen, die Wahlen abzusichern. Sie rührt dabei auch per Flyer und Videoanimationen die Werbetrommel. Welche Voraussetzungen die Wahlhelfer mitbringen müssen und wo man sich bewerben kann.