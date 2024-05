Viele Parteien und Kandidaten in Dessau-Roßlau beklagen vor der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni, dass Unbekannte ihre Wahlplakate immer häufiger kaputt machen oder verschwinden lassen. Es gibt auch Beleidigungen und Kotbeutel im Briefkasten.

Mandy Münch tritt für die FDP in Roßlau an. Einige ihrer Wahlplakate wurden bis zur Unkenntlichkeit beschmiert, wie sie im Foto auf dem Laptop festgehalten hat, oder verschwanden ganz. Die Polizei hat die Plakate beschlagnahmt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Zerstörte und beschmierte Wahlplakate vor der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni - Beispiele dafür finden sich fast an jeder Ecke in der Doppelstadt. Doch so heftig, wie in diesem Jahr, nehmen Vertreter verschiedenster Parteien und Vereinigungen wahr, war es noch bei keinem Wahlkampf zuvor.