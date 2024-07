Ärger in Mosigkau geht weiter Vorwürfe nach Rücktritt von Ortsbürgermeisterin Dammann: Wahlsieger Weber droht der FDP mit Anzeige

Am Donnerstag fand in Mosigkau eine Protestaktion gegen den Ausgang der Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juli statt. Etwa 170 Einwohner dabei. Was derabgewählte Jakob Uwe Weber zu sagen hatte.