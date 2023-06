Mehr Grün in der Stadt - das soll es auf Vorstoß der CDU-Fraktion geben. Und dabei geht es nicht nur darum, dass zusätzlich neue Bäume gepflanzt werden, es geht auch um die Pflege. Im Stadtrat wird darüber am Mittwoch entschieden.

Vorstoß der CDU-Fraktion im Stadtrat - Patenschaften für Bäume in Dessau-Roßlau geplant

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ/HTH - Mehr Grün in der Stadt - das soll es auf Vorstoß der CDU-Fraktion geben. Und dabei geht es nicht nur darum, dass zusätzlich neue Bäume gepflanzt werden, es geht auch um die Pflege. Die Fraktion will das in einer Beschlussvorlage zu Baumpatenschaften auf den Weg bringen.