Dessau-Roßlau bleibt die sofortige Vollsperrung der völlig maroden Zerbster Brücke in Roßlau vorerst erspart. Was Autofahrer wissen müssen.

Die Zerbster Brücke in Roßlau wurde in der Nacht zum Montag einer turnusmäßigen Brückenprüfung unterzogen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Dessau-Roßlau bleibt die sofortige Vollsperrung der völlig maroden Zerbster Brücke in Roßlau vorerst erspart. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. In der Nacht zuvor hatte an der Zerbster Brücke die halbjährliche turnusmäßige Sonderprüfung stattgefunden. Diese erfolgte während einer durch die Deutsche Bahn genehmigten Gleissperrpause.

Verkehrsführung an der Zerbster Brücke in Roßlau bleibt vorerst unverändert

„Nach erster Einschätzung durch den Brückenprüfer kann die derzeit geltende Verkehrsführung über die Brücke aufrechterhalten werden“, teilte Dessau-Roßlaus Stadtsprecher Andreas Schmith mit. Damit bleibe die Verkehrsführung unverändert: Der Verkehr der B184 in Fahrtrichtung Dessau wird über die einspurige Zerbster Brücke geführt.

In der Gegenrichtung können die Autofahrer ab heute wieder über die Streetzer Brücke fahren. Die Reparaturmaßnahmen auf dem Streetzer Weg als der Umleitungsstrecke seien abgeschlossen. Die Umleitung in Fahrtrichtung Zerbst erfolge damit wieder über die Dessauer Straße, die Burgwallstraße, die Streetzer Brücke, den Streetzer Weg und weiterführend über die Kreisstraße K1255 und den Verbindungsweg zum Pharmapark Rodleben. Dort endet die Umleitung an der Ampelkreuzung Prof.-Möhlmann-Straße und B184. Es ist die so genannten kurze Umleitung.

Darüber hinaus bemüht sich die Stadtverwaltung die Ampel und die Zufahrtsschranke im Bereich des Brückenbauwerks „Zerbster Brücke“ umgehend zu reparieren. Beide waren am Wochenende von unbekannten Tätern beschädigt worden.

Der Fuß- und Radverkehr über die Zerbster Brücke ist weiter uneingeschränkt möglich. Die gesperrte Fahrspur in Richtung Zerbst können Rettungsfahrzeuge, Polizei sowie Busse im Linienverkehr weiterhin passieren. Diese Festlegungen galt auch zuletzt schon.

Neuer Termin für die Notsicherung der Zerbster Brücke ist vorerst nicht in Sicht

Einen neuen Termin für die weiter notwendige Notsicherung der Zerbster Brücke und die damit verbundene vierwöchige Vollsperrung gibt es noch nicht. Vergangenen Montag, 15. Januar, hatte die Bahn entsprechende Absprachen kurzfristig gekippt. Man sei weiter in Abstimmung mit der Bahn.

Die marode Zerbster Brücke und die seit 1. Dezember bestehende halbseitige Sperrung sorgt für viele Probleme in Roßlau. Zuletzt hatten Händler nördlich der Brücke heftige Umsatzeinbrüche beklagt. Die neue Zerbster Brücke soll bis 2028 stehen.