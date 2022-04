Vorrübergehend außer Haus: Wie und wo es für die Ölmühle in Roßlau jetzt weitergeht

Das soziokulturelle Zentrum an der Rossel ist gegenwärtig eine Baustelle. Die Brandschutztechnik wird ertüchtigt. Angebote für Jung und Alt gibt es trotzdem - unterm Dach der Arbeiterwohlfahrt Am Alten Friedhof. Wie sich die Gruppen im Übergangsquartier eingerichtet haben.

Iris Seidel und Stefan Giese-Rehm im Übergangsquartier der Ölmühle im Haus der Awo in Roßlau. Im Kreativraum treffen sich unter anderem der Ölmalzirkel und die Töpferfrauen.

Rosslau/MZ - Die Roßlauer Ölmühle ist von 750 auf 170 Quadratmeter Nutzfläche geschrumpft. Zumindest solange, wie in dem historischen Haus an der Rossel die Bauleute das Sagen haben. Deshalb sind die Angebote vorübergehend im Haus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Am Alten Friedhof 8 zu finden.