Vorhang auf für „Gottes Lebenslauf“- Hallervorden kündigt in Dessau sechs Zusatzvorstellungen an

Dessau/MZ - Im neuen Jahr werden Dieter Hallervorden und Peter Bause erneut in ihre Rollen der Komödie „Gottes Lebenslauf“ schlüpfen. Das Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche bietet interessierten Besuchern sechs Zusatzveranstaltungen - vom 2. bis 5. Februar sowie am 9. und 10. Februar.