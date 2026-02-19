Von Filmmusik über Jazz bis Sinfoniekonzert: Worauf sich Besucher beim diesjährigen Theater-Open-Air vom 12. bis 28. Juni vorm Mausoleum im Dessauer Tierpark freuen können.

Vorfreude auf den Sommer: Das erwartet Besucher bei Theater-Open-Air-Saison im Dessauer Tierpark

Das Anhaltische Theater lädt im Juni wieder ein zur Open-Air-Saison im Dessauer Tierpark.

Dessau/MZ. - Noch ist tiefster Winter, dominieren Schnee und Eis. Doch der Blick im Anhaltischen Theater geht bereits in Richtung lauer Sommerabende im Dessauer Tierpark. Vom 12. bis 28. Juni werden am Mausoleum wieder zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen angeboten. Ob Filmmusik, Jazz oder Sinfoniekonzert, ob in der ersten Reihe oder ganz locker auf einer Picknickdecke – für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei, so das Theater.