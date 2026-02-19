weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Anhaltisches Theater Dessau: Vorfreude auf den Sommer: Das erwartet Besucher bei Theater-Open-Air-Saison im Dessauer Tierpark

EIL:
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!

Anhaltisches Theater Dessau Vorfreude auf den Sommer: Das erwartet Besucher bei Theater-Open-Air-Saison im Dessauer Tierpark

Von Filmmusik über Jazz bis Sinfoniekonzert: Worauf sich Besucher beim diesjährigen Theater-Open-Air vom 12. bis 28. Juni vorm Mausoleum im Dessauer Tierpark freuen können.

19.02.2026, 14:00
Das Anhaltische Theater lädt im Juni wieder ein zur Open-Air-Saison im Dessauer Tierpark.
Das Anhaltische Theater lädt im Juni wieder ein zur Open-Air-Saison im Dessauer Tierpark. (Foto: Claudia Heysel)

Dessau/MZ. - Noch ist tiefster Winter, dominieren Schnee und Eis. Doch der Blick im Anhaltischen Theater geht bereits in Richtung lauer Sommerabende im Dessauer Tierpark. Vom 12. bis 28. Juni werden am Mausoleum wieder zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen angeboten. Ob Filmmusik, Jazz oder Sinfoniekonzert, ob in der ersten Reihe oder ganz locker auf einer Picknickdecke – für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei, so das Theater.