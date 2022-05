Vorfreude auf das Neun-Euro-Ticket in Dessau - Am Bahnhof stehen die Kunden Schlange

Schon vor Öffnung der Schalter stehen Fans des Neun-Euro-Angebots am Montag Schlange. Auf dem elektronischen Weg ging am ersten Tag nicht alles glatt. Verkehrsunternehmen bereiten sich auf volle Züge vor.

Dessau/MZ - Am Vormittag war es plötzlich wieder ruhig auf dem Dessauer Hauptbahnhof. Einige wenige Leute standen an der Fahrkarteninformation an, um bei der Deutschen Bahn oder der Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG) Tickets zu kaufen. Aber längst nicht alle fragten nach dem Neun-Euro-Ticket, das seit gestern im Verkauf ist und ab Juni einen Monat lang gilt.