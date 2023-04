Zum 25. Mal findet im Juni das Internationale Leichtathletik-Meeting in Dessau statt. Eine Veranstaltung mit Strahlkraft weit über die Region hinaus. Diese findet erstmalig an einem Sonnabend statt.

Weitspringerin Malaika Mihambo ist fast schon ein Stammgast des Internationalen Leichtathletik-Meetings in Dessau.

Dessau/MZ - Das Internationale Leichtathletik-Meeting in Dessau feiert in diesem Jahr Jubiläum. Es findet zum 25. Mal statt. Am 17. Juni ist es soweit, dann präsentieren sich Leichtathletik-Weltstars im Paul-Greifzu-Stadion den Zuschauern.