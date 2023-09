Nach den Bedrohungsvorfällen an der Grundschule Waldstraße in Roßlau haben sich die beiden AfD-Landtagsabgeordneten mit Dessauer Wahlkreis eingeschaltet.

Vorfälle an Grundschule Roßlau: AfD will Antworten von Innenministerium

Die Polizei zeigt seit den Vorfällen Präsenz an der Grundschule Waldstraße in Roßlau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rosslau/MZ/OML - Die Vorfälle an der Grundschule Waldstraße werden ein Fall für den sachsen-anhaltischen Landtag. Die beiden AfD-Abgeordnete aus den Dessauer Wahlkreisen 26 und 27, Nadine Koppehel und Margret Wendt, haben am Donnerstag eine entsprechende Kleine Anfrage an das Landesinnenministerium gerichtet.