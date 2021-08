Vorfahrt missachtet: 12.000 Euro Schaden nach Unfall in Dessau

Dessau - 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 25. August, gegen 15.50 Uhr in der Alten Leipziger Straße in Dessau ereignet hat. Die 45-jährige Fahrerin eines VW hatte die Straße an einer Tankstelle aus Richtung Heidestraße in Richtung Peterholzhang befahren.

Im Kreuzungsbereich zur Alten Leipziger Straße missachtete sie die Vorfahrt des 52-jährigen Fahrers eines Daimler-Benz. Dieser befuhr die Alte Leipziger Straße aus Richtung Heidestraße in Richtung Am Schenkenbusch. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand.