Vorerst letztes Konzert - Dessaus „Home of Rock“ muss aufgeben

Dessau/Kochstedt/MZ - Vor Monaten waren sie noch optimistisch und wurden dahingehend bestärkt, trotz stetig sinkender Besucherzahlen weiterzumachen. Man benötige nur ausreichend Atem, um an die alten Zeiten vor der Corona-Pandemie anknüpfen zu können. Doch der Atem reicht nicht aus. Die Konsequenz: Die Veranstaltungsreihe „Home of Rock“ wird nach über 100 Konzerten in fünf Jahren eingestellt. Am Freitag dieser Woche gibt es ein letztes Konzert. Ein allerletztes, so sagt Ralf Zaizek, führendes Mitglied des Organisationsteams von „Home of Rock“, sei im November geplant. Zaizek, dessen Geburtstag in diesem Jahr ein Runder war, hat dann eine Wunsch-Band auf der Bühne.

