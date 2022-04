Vorerst kein 2G-Plus - Wirte in Dessau-Roßlau froh über Sonderweg von Sachsen-Anhalt

Gastronomen in Dessau-Roßlau kämpfen um ihre Existenz. Kritik gibt es trotzdem von einigen, weil es keine bundeseinheitliche Lösung gibt.

Dessau-Rosslau/MZ - „Ich hoffe, dass 2G plus nicht kommt. Denn dann wird alles noch viel schwerer.“ Ayhan Celik , Chef vom Gusto Steak- und Grillrestaurant in der Dessauer Kreuzbergstraße, versucht mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft zu blicken. Und die ist eng mit der Omikron-Variante des Coronavirus verbunden. Ende letzter Woche hatten sich Bund und Länder auf strengere Regeln für den Zugang zu Restaurants, Kneipen und Cafés verständigt. Doch Sachsen-Anhalt hat die strengere 2G-plus-Regel noch nicht eingeführt, hier bleibt es bei 2 G - geimpft oder genesen.