Vom Gelände eines Garten- und Landschaftspflegebetriebes im Ortsteil Mildensee wurde in der Nacht zum Freitag 21 Säcke Streusalz gestohlen. Deren Gewicht summiert sich auf eine Tonne.

Vorbereitungen auf den Winter? Dreiste Diebe stehlen in Mildensee über eine Tonne Streusalz

Bald wird wieder Streusalz gebraucht. In Dessau hat offenbar einer vorgesorgt.

Mildensee/MZ. - Vom Gelände eines Garten- und Landschaftspflegebetriebes im Dessauer Ortsteil Mildensee wurde in der Nacht zum Freitag eine Tonne Streusalz gestohlen. Das hat die Polizei am Sonnabend gemeldet. Die Anzeige erfolgte am Freitag gegen 8 Uhr.

Laut dem Anzeigenerstatter hatten sich insgesamt 21 Säcke mit je 50 Kilogramm Streusalz auf einer Palette befunden, die nun fehlten. Der Stehlschaden beträgt etwa 300 Euro.

Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurden Schäden an einem Verkehrszeichen, einem Metalltor und zwei Zaunfeldern festgestellt. Ob diese Schäden im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen, ist Inhalt weiterer Ermittlungen.