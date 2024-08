22 Kuchen „angemeldet“ Vorbereitung auf das große Dorffest: Mit Pferd und Wagen in Kleutsch auf Betteltour

Am Sonnabend, 24. August, feiert der Dessau-Roßlauer Vorort Kleutsch sein Dorffest. Was es mit der Betteltour auf sich hat und was am Sonnabend alles geplant ist.