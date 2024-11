Bauvorhaben wird teurer Vor Grundschule in Dessau-Törten fehlt ein Gehweg: Warum dies in der Möster Straße für Verdruss sorgt

Ausschüsse befürworten weitere Mehrkosten von 95.000 Euro für den Gehweg in der Tempelhofer Straße in Dessau, was zu Lasten des Gehwegs in der Möster Straße geht.