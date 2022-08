Vor DFB-Pokalspiel gegen Ottensen - RB Leipzig schickt Original-Pokal nach Dessau

Am 30. August spielt Teutonia Ottensen sein DFB-Pokalspiel gegen Titelverteidiger RB Leipzig in Dessau. Vorab haben sich die Sachsen eine besondere Aktion einfallen lassen.

Dessau/MZ - Eine ganz besondere Möglichkeit für Fußballfans gibt es in der kommenden Woche im Dessauer Stadtzentrum: Am Dienstag, 23. August, wird von 15 Uhr bis 17.30 Uhr der DFB-Pokal vor dem Rathaus-Center Dessau, nahe der Friedensglocke, ausgestellt. Für alle Gäste besteht dann die Möglichkeit, sich mit dem DFB-Pokal abzulichten. Mit dabei in Dessau wird auch das Leipziger Maskottchen sein.

Die Foto-Aktion hängt mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal zusammen, für das der Hamburger Regionalligist Teutonia Ottensen in das Dessauer Paul-Greifzu-Stadion ausweicht und dort am Dienstag, 30. August, auf Titelverteidiger RB Leipzig trifft. Zuvor war der Original-Pokal schon bei zahlreichen Fanclubs von RB Leipzig zu Gast gewesen.

Jeder Fan kann in Dessau ein Foto von sich und dem DFB-Pokal machen

„Das ist eine einzigartige Möglichkeit für jeden Bürger Dessau-Roßlaus. So nah kommt man dem DFB-Pokal wohl nie wieder. Ich hoffe, viele werden die Gelegenheit nutzen“, erklärt Ralph Hirsch, Sportdirektor das Vereins „Anhalt Sport“, der als Kooperationspartner von Teutonia Ottensen das Spiel nach Dessau geholt hat und nun in Abstimmung mit RB Leipzig den kürzlich gewonnenen DFB-Pokal in Dessau präsentiert. „Wirklich jeder kann dann ein Foto schießen und eine unvergessliche Erinnerung und Erfahrung mitnehmen“, verspricht Hirsch. „Das sollte man sich nicht entgehen lassen.“

Der Vorverkauf für das Pokalspiel läuft unterdessen. Die etwa 2.000 Zuschauer fassende Sitzplatztribüne war sehr schnell ausverkauft. Stehplätze sind aber noch ausreichend im Angebot.

„Das Pokalspiel ist einfach eine einzigartige Möglichkeit für Dessau. Mehrere Millionen-TV Zuschauer werden das Spiel live im ZDF verfolgen. Dessau steht für 90 Minuten bundesweit im Fokus“, sagte Hirsch in einer Pressemitteilung. Die Vorbereitungen für das Spiel laufen längst. „Darüber hinaus wird das Paul-Greifzu-Stadion endlich mal wieder mit einer tollen Kulisse zu einem tollen Fußballspiel gefüllt sein“, freut sich Hirsch auf eine gute Pokalstimmung im Stadion. „Es wird definitiv auch eine Tageskasse geben“, so Hirsch.

Stehplatztickets für das DFB-Pokalspiel von Teutonia Ottensen und RB Leipzig kosten 18 Euro (zzgl. VVK-Gebühren). Kinder bis 17 Jahre zahlen nur fünf Euro. Die Karten gibt es online bei „etix“ und in der Tourist-Information Dessau in der Dessauer Ratsgasse.