Vor dem Sporttreiben wird bei LuckyFitness in Dessau getestet - auch bei Geimpften

Thomas Pfennigsdorf im Sportstudio in der Kreuzbergstraße. Zum Training reist er extra aus Wörlitz an.

Dessau/MZ - In der Kreuzbergstraße bei LuckyFitness gilt seit einer Woche 2G-Plus. Das heißt, alle die sich sportlich fit halten wollen, müssen sich testen lassen. Egal, ob geimpft oder genesen. Ungeimpfte erhalten keinen Einlass. Die Teststation steht direkt vor dem Dessauer Sportstudio. So sei sichergestellt, dass sich die Freizeitsportler zwischen 7.30 Uhr und 22 Uhr testen lassen und das Sportstudio rund um die Uhr betreten können, sagt Marcel March, der Geschäftsführer von LuckyFitness. Doch wie kommt dieser neue Service an und weshalb hat sich das Studio so hohe Hürden gestellt? Mit Marcel March sprach MZ-Redakteurin Annette Gens.