Rosslau/MZ. - Es ist genau 50 Jahre her. An jenem Donnerstag am 27. Dezember 1973 erblickte in den frühen Morgenstunden um 4.05 Uhr Conny Oldenburg das Licht der Welt. Gesund und munter wird die zweite Tochter der Eheleute Ilona und Helmut Oldenburg als letztes Baby im Kreißsaal des Roßlauer Krankenhauses entbunden. Fünf Tage später schließt zum 1. Januar 1974 die Entbindungsstation des Krankenhauses. Neue Roßlauer Erdenbürger kommen künftig in benachbarten Kliniken in Dessau, Zerbst oder Wittenberg zur Welt.