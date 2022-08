Vor 20 Jahren kämpfte das Dessauer THW auf dem Sandsackplatz gegen die Flut - Ein Helfer erinnert sich

Dessau-Roßlau/MZ - Dass das Hochwasser nun endgültig in Dessau angekommen ist, merkt Florian Bittner mitten im Unterricht. Die Tür zum Klassenraum fliegt auf und er, sowie alle anderen Schüler und Lehrer des Europagymnasiums am Schillerpark, werden nach Hause geschickt. Die Schule steht am Deichverteidigungswall. Niemand ist sich sicher, ob und wie lange die Deiche noch halten - damals im August 2002. Tagelanger Regen hat Flüsse in Tschechien, insbesondere die Elbe, auf ein gefährliches Niveau ansteigen lassen. Nun bahnen sich die zerstörerischen Wassermassen einen Weg in Richtung Hamburg. Und kommen dabei an Dessau und Roßlau vorbei.