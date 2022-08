Tiefe Wunde bleibt Vor 20 Jahren brach der Schwedenwall - Waldersee erinnert mit Gedenkstunde an die Flut von damals

An der Stelle, wo vor 20 Jahren der Schwedenwall brach, erinnern am Donnerstag die Walderseer an die Flut und ihre dramatischen Folgen für den Ort. Warum Starkregen ihnen längst neue Sorgen macht und was sie fordern.