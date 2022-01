Vor 100 Jahren vernichtete ein Großbrand das Dessauer Theater

Feuerwehrleute begutachten das Hoftheater in der Kavalierstraße nach dem Brand am 25. Januar 1922.

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlau im Wandel der Zeit: Geblättert in alten Zeitungen und zurückgeschaut auf die Ereignisse vor 100, 70, 50 und 25 Jahren.

Vor 100 Jahren

Mit einem ganz besonderen Verbraucher-Tipp sollten die Leser der „Roßlauer Zeitung“ zum Beginn des Jahres 1922 bares Geld sparen. „Billiger als ein Brief ist heute in der näheren Umgebung - bis 15 Kilometer Entfernung - das Telefongespräch. Während ein Brief zwei Mark kostet, beträgt die Gesprächsgebühr nur 1,35 Mark. Man kann in drei Minuten Gesprächsdauer allerhand erledigen und kommt vor allem schneller ans Ziel“, schrieb das Blatt am 13. Januar 1922.

Am anderen Ufer der Elbe und am Ende des Monats beschäftigte tagelang hauptsächlich eine Tragödie die Redaktion des „Anhalter Anzeiger“. „Das ehemalige Hoftheater - es wird in der Geschichte des Landes diesen Namen, den es 121 Jahre lang mit Ehren trug, behalten - eine der kultiviertesten Bühnen, der Stolz und der Ruhm der Stadt Dessau, ist nicht mehr“. So beginnt in der Ausgabe vom 27. Januar 1922 die Einleitung des Textes über den Brand des Hof- bzw. Friedrichtheaters in der Kavalierstraße, durch den das Gebäude am 25. Januar vor 100 Jahren bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Durch einen Defekt im Heizungssystem kam es zur Katastrophe. „Bald war die Bühne ein zündelndes Flammenmeer, das nach oben dem Schnürboden zustrebte und nun erfolgte eine Explosion“, schrieb der „Anhalter Anzeiger“ weiter. Die Sängerin Lily Herking und der Friseurlehrling Ernst Kirlhan kamen bei dem Brand ums Leben. Am 29. Januar 1922 schalteten der Vorstand der Theater-Stiftung und die Intendanz des Theaters eine große Anzeige im „Anhalter Anzeiger“, in der um Spenden für den Wiederaufbau geworben wurde.

Vor 70 Jahren

Eigentlich wollte man in der jungen DDR dem Kapitalismus abschwören und mit dem Sozialismus den Weg in eine bessere Gesellschaft ebnen. Doch ganz konnte man den Verlockungen des kapitalistischen Systems nicht widerstehen. „Es ist ein wahrer Hochgenuss, in einem komfortablen BMW durch die Straßen Dessaus zu flitzen, ganz zu schweigen in rasender Fahrt die Autobahn entlangzubrausen. Die besonders hervorzuhebende gute Straßenlage des Wagens ist eine wahre Freude.“ So stimmte die „Freiheit“ in ihrer Ausgabe am 7. Januar 1952 die Leser auf die Anschaffung von zehn BMW 501 aus Münchener Produktion ein. „Zehn dieser herrlichen Wagen hat Dessau dieser Tage erhalten. Als Taxi und Mietwagen stehen sie der volkseigenen Industrie, den Parteien, Behörden sowie anderen Institutionen und der Bevölkerung zur Verfügung“, so das Blatt weiter.

In Roßlau war man stolz auf die Leistungen der Schiffswerft. Der größte See-Eimer-Bagger Gesamtdeutschlands lief vor 70 Jahren dort vom Stapel. „Es gilt nun, um den Güterumschlag in unseren Häfen weiter auszudehnen, die Fahrrinnen unserer Häfen Warnemünde und Wismar auf Fahrttiefen auszubaggern, die diesem Schiffsverkehr gerecht werden“, beschrieb die „Freiheit“ am 10. Januar 1952, welche Aufgabe das 50 Meter langen Schiff „Made in Roßlau“ hatte.

Vor 50 Jahren

Um die Bevölkerung positiv auf das Jahr 1972 einzustimmen, präsentierte die „Freiheit“ in ihrer Ausgabe vom 15. Januar 1972 Fakten aus dem Volkswirtschaftsplan der Stadt, die zur Erhöhung des Lebensniveaus beitragen sollten. So wurde unter anderem der Bau von 417 Garagenstellplätzen, verteilt auf die Hallmeyerstraße, Friedhofstraße, Mendelssohnstraße, Bitterfelder Straße und Rathenaustraße, vorbereitet. Auch in der medizinischen Versorgung sollte es Verbesserungen geben. „Durch planmäßigen Zugang von 7 hauptamtlich ambulant arbeitenden Ärzten wird ein Versorgungsgrad von 1 Arzt auf 1.200 Einwohner und durch den Zugang von 4 Zahnärzten ein Versorgungsgrad von 1 Zahnarzt auf 2.600 Einwohner erreicht“.

Um das Angebot an Konsumgütern zu verbessern, erweiterten Waggonbau und ZAB ihre Produktpalette, wie die „Freiheit“ am 28. Januar 1972 berichtete. Für 300.000 Mark produzierte der Waggonbau zusätzlich Schneeschieber, eiserne Abtreter, Waschböcke, Frühstücksbrettchen und Polystyrol-Platten. Für 200.000 Mark entstanden im ZAB Zaunpfähle, Campingschaukeln, Fahnenhalter und Wäschetrockner.

Vor 25 Jahren

1997 begann mit klirrender Kälte und Dauerfrost. Dementsprechend drehte sich in der „Mitteldeutschen Zeitung“ in den ersten Wochen des Jahres viel ums Wetter. „Bei anhaltendem Dauerfrost kommt Kohlefluß ins Stocken“, wurde am 8. Januar getitelt und über die Herausforderungen beim Entladen der Kohlewaggons am Kraftwerk berichtet.

Die Elbe zwischen Dessau und Roßlau war 1997 größtenteils zugefroren. (Foto: Stadtarchiv)

Auch viele Wasserleitungen froren damals zu. Betroffen waren vor allem Dessau-West, Dessau-Nord und die Handwerkersiedlung. Unter anderem war „Wasser aus Plastikeimern“ die Folge, wie am 21. Januar 1997 berichtet wurde.

Das erste Seminargebäude auf dem Campus der Hochschule wird gebaut. (Foto: Stadtarchiv)

„Einträchtig mit dem Nachbarn Bauhaus“ sollte der neue Hochschulcampus werden. Mit dieser Schlagzeile informierte die MZ über den Spatenstich für den ersten Neubau der Hochschule Anhalt. Das heutige Audimax-Gebäude beherbergt einen großen Hörsaal und 14 Seminarräume.