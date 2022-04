Von null auf 11,4 Prozent: Ist Sebastian Rumberg heimlicher Gewinner der OB-Wahl in Dessau-Roßlau?

Mosigkau hätte ihn an die Rathausspitze gewählt: In seinem Wohnort landete Sebastian Rumberg vor dem späteren Wahlsieger Robert Reck.

Dessau/MZ - Wäre die Dessau-Roßlauer OB-Wahl in Mosigkau entschieden worden, stünde demnächst wohl Sebastian Rumberg an der Rathausspitze. Der 34-Jährige erhielt in seinem Wohnort 33 Prozent der Stimmen. Er landete damit weit vorm späteren Wahlsieger Robert Reck, der in Mosigkau am 6. Juni 15,9 Prozent holte.