Von Eisbaden bis Fahrprüfung: Tierschutzmädels aus Dessau legen sich für Spendenaktion ins Zeug

Dessau/MZ - Eisbaden, Paintball in kurzen Sachen spielen, eine Joko & Klaas-Challenge oder noch mal die Fahrprüfung bestehen, auf Nadine Paetsch und Pauline Ziemer wartet am Wochenende so manche Überraschung in Dessau und Zerbst. Denn die beiden, die als „Tierschutzmädels“ Tanjas Tieroase in Ungarn unterstützen, sammeln weiter Spenden für die Fahrt, die im April starten soll.

Weil Spendensammeln auch Spaß machen soll, kamen die Freundinnen, die sich aus dem Gesundheitsclub „Aktivital“ kennen, auf die verrückte Idee von „Eine für alle - alle gegen eine“. Da werden Aufgaben gestellt, die die Mädels erfüllen müssen. Welche Aufgaben, das bestimmen die Unterstützer der Aktion, die gegen eine Spende die Aufgabe bestimmen können.

Aktionen sollen für Spaß und Unterhaltung sorgen

„Wir wollen aktiver werden, auch für Unterhaltung sorgen und nicht zuletzt auch zum Nachdenken und Mitmachen anregen“, hatte Pauline Ziemer im vergangenen Jahr gesagt, als erstmals solch eine Challenge stattfand und sie beispielsweise im Hundekostüm durch die Stadt laufen musste.

Diesmal aber stellt nicht Pauline Nadine die Aufgaben und umgedreht, sondern heißt es „Einer gegen alle - Alle gegen Nadine und Pauline“. Der freie Fotograf Bertram Plischke und Lea Kanzenbach vom „Aktivital“ sind diesmal diejenigen, die den Wettbewerb managen. Schon bei den vorherigen Spendenmarathons war Bertram Plischke dabei und hat alles in Bildern und Videos für Facebook und Instagram auf den Seiten der Tierschutzmädels festgehalten.

Mädels wissen nicht, welche Aufgaben auf sie warten, sind aber bereits Feuer und Flamme

Doch diesmal sind die beiden Mädels außen vor. „Wir haben sie auf den Seiten geblockt“, sagt Bertram Plischke, „damit sie nicht im Vorhinein die Aufgaben erfahren.“ Und auch, wenn manches, was die Tierschutzmädels machen sollen, nach außen dringen sollte, so wollen sie davon nichts wissen. Wer weiß, vielleicht kommen ja ganz andere Aufgaben dran, schmunzelt Plischke. „Auf alle Fälle haben beide schon ganz viel Respekt. Doch sie sind auch Feuer und Flamme und freuen sich schon auf die Aktion.“

Am dringensten wird ein Transporter gesucht, um alle Spenden nach Ungarn bringen zu können

Denn das große Ziel ist, im April wieder nach Ungarn zu fahren, um Futter- und Zubehörspenden in die Tieroase in Tabdi zu bringen und vor Ort auch zu helfen, wie etwa bei der Vermittlung von Tieren. Doch um losfahren zu können, braucht es zuallererst ein Auto und auch Geld fürs Benzin. „Der Transporter ist im Moment das größte Problem“, sagt Plischke. Zwar habe es in der Vergangenheit so manche Zusage gegeben, die, so die schmerzliche Erfahrung, dann aber doch nicht eingehalten wurde.

Trotzdem wollen Pauline Ziemer und Nadine Paetsch nicht von ihrem Ziel abweichen. Denn in der Tierauffangstation leben rund 100 Hunde, dazu Katzen, Hühner, Schweine und ein Pony. Nur mit ehrenamtlichem Engagement gelinge es, die Tiere zu versorgen. Noch besser aber sei es, wenn die Tiere eine neue Heimat finden und vermittelt werden könnten.