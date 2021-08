Von Dessau nach Kassel - Haus von Hilbersheimer wird in neuer Heimat Uni-Forschungsstation

Das so genannte Hilberseimer Haus - hier in der Dessauer Mittelbreite - hat in Kassel seine neue Bestimmung gefunden.

Dessau/Kassel/MZ - Im Sommer 2019 war es zum 100-jährigen Bauhausjubiläum eröffnet worden, anderthalb Jahre später wurde es wieder abgebaut: Das Wachsende (Bau)Haus in der Dessauer Mittelbreite neben den Laubenganghäusern. Nun ist es fast vollständig in Kassel aufgebaut.

Der ehemalige Bauhausdirektor Philipp Oswalt, Professor an der Uni Kassel, hatte das Haus 2019 zusammen mit seinen Studierenden nach dem Entwurf des Bauhauslehrers Ludwig Hilbers-eimer in Holzbauweise errichtet. Damit wurde erstmals die Idee des Bauhauses unter Direktor Hannes Meyer für den zweiten Abschnitt der Siedlung Törten baulich-räumlich verdeutlicht. Doch nach dem Auslaufen des Pachtvertrages mit der Stadt für das Grundstück in der Mittelbreite musste ein neuer Standort gefunden werden. Zwar bewarben sich auch Interessenten aus Dessau und Roßlau, doch die Wahl des Neuaufbaus fiel auf Kassel. „Nicht zuletzt aufgrund des Engagements der beteiligten Studierenden“, begründete Oswalt im Oktober 2020.

„Nun hat das Gebäude in Kassel für die documenta- und Ausstellungsforschung seine neue Bestimmung gefunden und wird gegenwärtig in der Kasseler Innenstadt, 200 Meter nördlich des Königsplatzes, in weiterentwickelter und erweiterter Form aufgebaut“, teilt Oswalt nun mit.

Am Freitag, 13. August, wird die Forschungsstation für documenta- und Ausstellungsstudien voreröffnet, am Sonnabend steht die fast fertiggestellte Station von 12 bis 17 Uhr im Rahmen eines Tages der offenen Tür ebenfalls zur Besichtigung offen.

Die rund 100 Quadratmeter große Forschungsstation, die die Studierenden gegenwärtig im Selbstbau errichten, soll fünf Jahre lang dem themenbezogenen Austausch zwischen der Universität und den Bürgern dienen. Im Herbst wird die innerstädtische Forschungsstation des 2019 gegründeten Transdisziplinären Forschungszentrums für Ausstellungsstudien der Universität und Kunsthochschule Kassel dann offiziell in Betrieb genommen.