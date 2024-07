Unfall in der Ebertallee Von der Sonne geblendet: Hyundai-Fahrer fährt auf Fußgängerüberweg in Dessau Mann mit Hund an

An einem Fußgängerüberweg in der Dessauer Ebertallee ist am Sonntag, 14. Juli, ein Fußgänger angefahren und verletzt worden. Der Mann zog sich durch den Zusammenstoß mehrere Schürfwunden und Prellungen an den Beinen, Armen und am Kopf zu.