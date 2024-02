Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rosslau/MZ. - Es könnte gut „ein laufender Meter“ sein. Die Archivare vermessen in dieser Größenordnung ihren Aktenbestand. Bei Jens Winterberg sammeln und stapeln sich Unterlagen, Fotos und Dokumente zur Geschichte des Roßlauer Handballsportes. Die will der 64-Jährige ordnen, sortieren und zusammenfassen. Und veröffentlichen in einem Buch zum Jubiläum „100 Jahre Roßlauer Handballsport von den Anfängen bis in die Neuzeit – 1924 bis 2024“.