Auch ohne Geheimtipp oder grünen Daumen: Bei Anneliese Spremberg in Mosigkau gedeiht eine übermannshohe Lilie.

In Dessauer Garten

Anneliese Spremberg aus Mosigkau hat eine ungewöhnlich große Lilie in ihrem Garten. Die Pflanze ist 1,95 Meter hoch und blüht über Monate lang noch bis August.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mosigkau/MZ - Um hier an die allerhöchste Spitze zu gelangen, reicht auch der ausgestreckte Arm nicht aus. Diese Pflanze hat bei einem Umfang von 3,75 Meter eine Höhe von 1,95 Meter erreicht und ziert als ein üppiger Blütenflor in Orange den Garten von Familie Spremberg in Mosigkau.