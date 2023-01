Vollsperrung in Dessauer Antoinettenstraße - Radanlagen werden erneuert

Der Radweg in der Antoinettenstraße wird grundhaft ausgebaut. Die derzeitige Verkehrsführung entspricht nicht den aktuellen Normen.

Dessau/MZ - Autofahrer müssen sich auf eine Vollsperrung der Antoinettenstraße in den kommenden Monaten einstellen. Am Montag, dem 23. Januar bis Ende April wird die wichtige Verkehrsachse ausgebaut und die Radwege an die heutigen Anforderungen angepasst. Daher kommt es zu einer Vollsperrung im betroffenen Bereich.