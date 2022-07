Vollsperrung für zwei Wochen - Stadt lässt Kreisel in Roßlau erneuern

Dessau-Rosslau/MZ/AGe - Das städtische Tiefbauamt hat für Roßlau eine Baumaßnahme angekündigt. Der Kreisel am dortigen Finkenherd muss instandgesetzt werden. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 4. Juli und werden einige Tage, voraussichtlich bis zum 15. Juli, dauern.

In dieser Zeit sind Vollsperrungen der L120 unumgänglich. Die Baustelle hat unter anderem Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr, aber nicht auf den Anliegerverkehr, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung versichert.

Die Meinsdorfer Straße und die Straße Am Finkenherd bleiben erreichbar. Sie sind jedoch als Sackgassen ausgeschildert und bieten keine Wendemöglichkeit für Lkw. Die an den beiden genannten Straßen befindlichen Grundstücke sind für die gesamte Bauzeit weiterhin mit dem Auto erreichbar, versichert die Stadt. Eine Umleitung werde nicht ausgeschildert.

Auch das Roßlauer Schwimmbad an der Landesstraße 120 wird ausgehend vom „Schweinemarkt“ in Richtung Norden (Luko/Magdeburg) über die Berliner Straße, die Lukoer Straße, Finanzrat-Albert-Straße, die Ölpfuhlallee und die Meinsdorfer Straße weiterhin erreichbar sein, schreibt das Tiefbauamt. Radfahrer und Fußgänger werden darüber hinaus am Baustellenbereich vorbeigeführt.

Der Busverkehr erfährt Änderungen. Wegen der Serrung wird er umgeleitet über den Grünen Weg, die Wiesenstraße, den Hermann-Wäschke-Weg und den Mühlenbuschweg. Weiterhin kommt es durch die Baustelle zur Verlegung der Haltestelle „Erlebnisbad“ in Richtung Roßlauer Bahnhof sowie zum Wegfall an der Strecke befindlicher Haltestellen (Am Finkenherd, Meinsdorfer Straße, Grüner Weg, Wiesenstraße, Meinsdorfer Straße/ Berliner Straße). Um die Umleitungsstrecke für den ÖPNV zu sichern, gibt es Halteverbote im Hermann-Wäschke-Weg, im Mühlenbuschweg, im Grünen Weg und in der Wiesenstraße. Zusätzlich wird im Bereich Wäschke-Weg /Mühlenbuschweg, Am Stadtwald und Siedlerweg eine Einbahnstraße eingerichtet.