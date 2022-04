Völlig überladenen Transporter auf A9 bei Dessau gestoppt - Mercedes wiegt 6,6 Tonnen

Dessau/MZ - Einen schon augenscheinlich völlig überladenen Kleintransporter haben Beamte des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes in Dessau am Donnerstagabend auf der A9 in Richtung München auf Höhe der Anschlussstelle Wolfen gestoppt.

Entgegen des zulässigen Gesamtgewichts von 3.500 Kilogramm, brachte der Mercedes bei einer amtlichen Messung 6.600 Kilogramm auf die Waage. Das entspricht einer Überladung von 88 Prozent.

Der 21-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erhoben. Der Transporter durfte zudem nicht weiterfahren, bevor eine Umladung erfolgt war.