Volkszählung beginnt - In Dessau-Roßlau werden 6.800 Bürger beim Zensus 2022 befragt

Dessau-Rosslau/MZ - Bei rund 6.800 Dessau-Roßlauern wird demnächst ein sogenannter Erhebungsbeauftragter der Stadt an der Wohnungstür klingeln und Informationen zur persönlichen Lebenssituation abfragen. Das hat die Verwaltung vor der bundesweite Volkszählung Zensus angekündigt. Die Erhebung startet am 15. Mai.

Alle zehn Jahre wird die Datenlage der Bundesrepublik mithilfe des Zensus aktualisiert. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Der Zensus ist eine statistische Erhebung, bei der die Einwohner nicht nur gezählt, sondern auch Daten dazu abgefragt werden, wie sie leben, wohnen und arbeiten. Zusätzlich werden das Alter, Geschlecht und die Staatsbürgerschaft, Angaben zu Bildung und Erwerbstätigkeit sowie Daten zur Wohnsituation gesammelt. Die Ergebnisse werden anschließend anonym ausgewertet. Die Ergebnisse sollen ab Ende 2023 vorliegen und auf der Webseite der Statistischen Ämter von Bund und Ländern präsentiert werden.

Wer für die Befragung ausgewählt wurde, kann sich ihr nicht entziehen. Wie die Stadt betont, bestehe eine Auskunftspflicht. Die Befragung wird vor Ort durch einen Erhebungsbeauftragten durchgeführt. „Dieser kündigt sich in jedem Fall vorher schriftlich an und weist sich vor Ort unaufgefordert mit einem offiziellen Ausweis für Erhebungsbeauftragte in Kombination mit einem Lichtbildausweis aus“, betont die Stadt. Vorzugsweise könne die Befragung auch mittels Onlinefragebogen durchgeführt werden. Informationen gebe es vom Erhebungsbeauftragten.

Alle Erhebungsbeauftragten sind laut Verwaltung für den Einsatz von der Stadt Dessau-Roßlau geprüft worden und werden schriftlich verpflichtet, das Statistikgeheimnis sowie alle Erkenntnisse, die mit der Befragung in Verbindung stehen, geheim zu halten.