Dessau/MZ. - 6. Mai, 10. Mai, 15. Mai, 25. Mai. In knapp drei Wochen hatte der Angeklagte ein Tabakgeschäft in Bitterfeld überfallen und in Dessau zwei ähnliche Läden und eine Tankstelle. Fast 4.000 Euro betrug seine Beute. Am Donnerstag wurde der 25-Jährige vom Landgericht Dessau zu siebeneinhalb Jahren verurteilt, außerdem soll er für einen Teil seiner Haftzeit in eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden.