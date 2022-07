Dessau-Roßlau schaut nach Aken - Wie kommt das neue Lernmodell an?

Die Sekundarschule in Aken probiert ab dem kommendem Schuljahr die „Vier-plus-eins-Woche“ aus und verspricht sich mehr Spielraum fürs Lernen. Doch ist es mehr als ein Kaschieren von Lehrermangel? In Dessau-Roßlau wird das kritisch beobachtet. Welche andere Idee hier die Runde machte.

12 Schulen in Sachsen-Anhalt führen im kommenden Schuljahr einen Kreativtag ein. Das Modellprojekt 4+1 ist nicht unumstritten.

Dessau/Aken/MZ - Auf das Bildungsexperiment schauen Schulen in Dessau-Roßlau in den kommenden Monaten wohl mit Interesse. Zwölf Schulen im Land, darunter die Sekundarschule Aken, nehmen am Modellprojekt 4+1 teil. Kritiker meinen, dass damit nur Lehrermangel kaschiert wird.