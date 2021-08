Vier Schwerverletzte und über 20.000 Euro Schaden nach Mehrfach-Crash auf A9 bei Dessau

Dessau/MZ - Vier schwerverletzte Personen und ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro sind die Bilanz des schweren Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Autobahn 9 bei Dessau ereignet hat.

Nachdem am Montagabend noch einige Fragen offen waren, hat die Polizei am Dienstag weitere Details genannt: So war zunächst ein 22-jähriger BMW-Fahrer zwischen Dessau-Ost und Dessau-Süd in Fahrtrichtung München unterwegs als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle verlor und von der linken Fahrspur gegen die rechte Leitplanke schleuderte. Sein Fahrzeug kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Ein 65-jähriger Jeep-Fahrer bemerkte den Unfall und hielt als Ersthelfer ebenfalls auf dem Standstreifen an, um seine Hilfe anzubieten.

Der Audi war nach der Kollision schwer beschädigt. (Foto: Polizei)

Kurz darauf fuhr eine 63-jährige Audi-Fahrerin auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbei und bremste an einer Wasserlache plötzlich ab. Ein dahinter fahrender 37-jähriger Skoda-Fahrer konnte daraufhin nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Audi auf. Der Skoda schleuderte daraufhin in Richtung Standstreifen, kollidierte mit dem Jeep und schob diesen auf den davor befindlichen BMW.

Alle vier Insassen des Skoda mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.