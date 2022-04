Vier „Federbälle“ im Uhu-Nest - Tierpark Dessau bringt zusätzliches Warnschild an

Dessau/MZ - Auch wenn in diesem Jahr keine Ostereier durch den Osterhasen im Dessauer Tierpark verteilt wurden, so kamen dennoch 5.300 Besucher von Karfreitag bis Ostermontag in die Querallee. Diese Zahl nannte Tierparkchef Jan Bauer. Gelockt wurden die Besucher vom ersten zarten Grün, vielen farbenfrohen Blüten und zahlreichen Jungtieren.

Die Besucher kamen aus Nah und Fern. Unter ihnen Wiebke Blume aus dem Havelland in Brandenburg. „Ich bin sehr gern in diesem schönen Park“, erzählte sie bei ihrem Osterbesuch. „Im Moment freue ich mich besonders über den vierfachen Nachwuchs meines Patentieres.“ Das ist der Sibirische Uhu.

Bereits zum zweiten Mal ziehen die Sibirischen Uhus vier kleine „Federbälle“ groß. „Wir sind sehr stolz auf unsere beiden Uhus. Sie sind sehr fürsorglich und kümmern sich sehr liebevoll um die vier hungrigen Schnäbel“, kommentierte Tierparkleiter Jan Bauer den flauschigen Nachwuchs im Gespräch mit der Patin.

„Lenas Fürsorge geht sogar so weit, dass sie die Besucher anfliegt wenn diese unerlaubt die Besucherbegrenzung überschreiten“, erklärte der Biologe in einer Pressemitteilung. Deshalb hat der Tierpark zusätzlich ein Warnschild angebracht und bittet seine Besucher, die Besucherordnung einzuhalten. Bei Nichtbeachtung kann es zu schmerzhaften Verletzungen durch die scharfen Krallen der Uhus kommen, verweist Bauer auf die Gefahr.

Noch sind die kleinen Uhus allerdings Nestlinge. Schon bald werden sie die Bruthöhle verlassen und zu Ästlingen. Dann werden sie von den Alttieren außerhalb des Nestes gefüttert und lassen die Besucher am Großwerden teilhaben, macht der Tierparkchef darauf schon neugierig.