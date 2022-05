Vier Bands an einem Tag: Gaststätte zur Biethe in Roßlau lädt am Wochenende zum Mini-Festival

Roßlau/MZ - Vergangene Woche haben sie in der Dessauer Regenbogenschule einen Spielplatz eröffnet. Und auch für diese Woche haben die „Biker zeigen ein Herz für Kinder“, unter ihnen die Elbgermanen, einen Plan. Ihr neues Spielplatz-Projekt liegt in der Waldstraße von Roßlau.

Doch ihre ganze Konzentration richten die Motorradfans kurzfristig auf ein Objekt in der Roßlauer Biethe. In der dortigen Gaststätte haben sie schon den 1. Mai gefeiert und festgestellt, in der Biethe, der früheren Sportgaststätte der inzwischen insolventen SG Chemie Rodleben, lässt es sich wunderbar feiern. Es gibt eine überdachte Bühne mit vielen Sitzplätzen mitten in der Natur, es gibt gutes Essen und das Objekt liegt so, dass man bis in die Nacht Musik machen kann, ohne jemanden zu stören.

Mit „L.S.B.“ kommt Prollrock aus Dessau oder mit „Letzte Warnung!“ Streetrock aus der Stadt

Dessau-Roßlaus Biker haben nicht nur ein Herz für Kinder, sondern auch eins für die Musik. Deshalb gibt es am Sonnabend, 28. Mai, für alle, die es laut mögen, genau die richtigen Töne. Vier Bands werden zu den „Lauten Maien 1.0“ auf der Biethe-Bühne stehen. Unter den Musikern ist die Formation Stainless Steel, die als beste „Böse Onkelz“-Coverband in Mitteleuropa gilt.

Es kommen aber auch mit „L.S.B.“ Prollrock aus Dessau oder mit „Letzte Warnung!“ Streetrock aus der Stadt und „Metalmind“, eine Power-Metal-Band aus Bielefeld. Bis nachts um zwei soll gefeiert werden. Die Fete wird eine Art Benefiz in zweierlei Hinsicht. Zum einen werden die Biker für ihren aktuelles Spielplatz-Projekt zugunsten der Roßlauer Grundschule in der Waldstraße die Spendenbüchse unter den Gästen rumgehen lassen. Zum anderen soll „Laute Maien“ dem neuen Gastwirtspaar der Biethe ein paar Einnahmen mehr bescheren.

Als die „Biker mit Herz“ in der Biethe nach dem Konzert anfragten, rannten sie offene Türen ein

Denn die beiden, Ivonne und Norbert Klabe, hatten in der Vergangenheit keinen leichten Start. Im September 2021 übernahm das Paar die Gaststätte Biethe und damit in einer Zeit, in der die Pandemie und die damit verbundenen Auflagen der Behörden mächtig auf die wirtschaftliche Situation von Gaststätten und Hotellerie Einfluss nahm. „Deshalb haben wir uns ja auch im Vorfeld die Köpfe heiß geredet, ob wir das machen sollen oder bleiben lassen“, schildert Ivonne Klabe. Ihr Ehemann, seines Zeichens Küchenmeister, und sie, die neben der Bedienung für alles Drum und Dran zuständig ist, entschieden sich dafür. Zumal beide unter dem Vorbesitzer arbeiteten und sonst womöglich ohne Perspektive dagestanden hätten.

Das Weihnachtsgeschäft war wegen Corona nicht so doll. Trotzdem gucken die beiden möglichst optimistisch in die Zukunft. Denn ihr Objekt bietet unter anderem einen soliden Biergarten - und eine solide Speisekarte von Schnitzelparade über Kohlrouladen, Fleischrouladen, Fisch oder Bratkartoffeln mit Sülze - „alles Hand-Made“, betont der Koch. Die Gaststätte, so sagen die Klabes, sei außerdem immer beliebt für Feste und Versammlungen jeglicher Art.

Als die Biker in der Biethe nach dem Konzert anfragten, rannten sie übrigens offene Türen ein. Klabes planten: Die Gulaschkanone wird angefeuert für Erbsensuppe. Es gibt Gegrilltes. Und für die ganz späten oder ganz frühen Gäste ist Rühreifrühstück im Angebot.

Samstag, 28. Mai: Laute Maien 1.0, in der Gaststätte Biethe, Clara-Zetkin-Straße 40 in Roßlau. Einlass 17.30 Uhr. Eintritt: 15 Euro an der Abendkasse, 10 Euro im Vorverkauf.