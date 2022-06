„Vientos del Caribe“ feiern mit Salsa-Klängen Albumpremiere im Dessauer Kornhaus

Orlando Carmona Garcia (l.) an den Percussions, Sängerin Jeanifer Martin und Christoph Baselt am Keyboard.

Dessau/MZ - „Stürmisch, kräftig und heiß“: Wie die Winde in der Karibik, so beschreibt Orlando Carmona Garcia die Musik seiner Band „Vientos del Caribe“. Die Combo wird am Samstag, 9. Juli, beim 1. Sommerball der Salsa-Schule Dessau im Kornhaus spielen.

Dies ist Stadtparkmanager Olaf Bülow zu verdanken, dessen Hobby es ist, mit Freunden von der Salsa Schule Dessau Kurse zu geben und Tanzveranstaltungen zu organisieren. „Das mache ich jetzt schon seit 18 Jahren, obwohl so eine lange Zeit eigentlich nie vorgesehen war“, resümiert er. Normalerweise, organisiere Bülow, seitdem er in der Tanzschule aktiv ist, sechs bis acht kleinere Veranstaltungen im Jahr. Dieses Jahr gibt es mit dem Kornhaus nicht nur eine neue und größere Location für die Salsa-Fans, sondern auch eine besondere Band, wie er sagt.

„Jetzt müssen wir erstmal wieder Geschwindigkeit aufnehmen und den ersten Gang einlegen“

In den vergangenen zwei Jahren hatte Bülow, Corona-bedingt, die Füße etwas stiller halten müssen. „Jetzt müssen wir erstmal wieder Geschwindigkeit aufnehmen und den ersten Gang einlegen“, erklärt er. Dabei hat sich Bülow mit seinem ersten Gang aber bereits selbst übertroffen, wird der Sommernachtsball doch größer als Bülows bisherige Salsa-Live-Musik-Veranstaltungen.

Der erfahrene Veranstalter hatte dabei noch das notwendige Quäntchen Glück. Die Band „Vientos del Caribe“, unter deren Mitgliedern langjährige Freunde sind, hatte dringend nach einer Möglichkeit gesucht, ihr neues Album vorzustellen. „Eine Band dieser Größenordnung kann ich mir normalerweise nicht leisten“, erzählt Bülow. Doch nun sind alle zufrieden.

Dass es das neue Album „Say something“ überhaupt gibt, sei der Pandemie zu verdanken

Dass es das neue Album „Say something“ überhaupt gibt, sei der Pandemie zu verdanken. Die Band habe die Zeit des Stillstands genutzt, sich ganz ihrer Neuerscheinung zu widmen. „Während Corona hatten wir viel Zeit, um an der Produktion zu arbeiten“, erinnert sich der Percussions-Spieler der Band, Carmona Garcia. Dabei konnten die Songs der Sängerin, die die panamaische Version von „Deutschland sucht den Superstar“ 2009 gewonnen hat, verarbeitet werden. „Sie hatte bereits viele neue Lieder in der Schublade“, erzählt Garcia.

Das neue Album „Say something“, im Waldhausstudio in Birkholz bei Stendal produziert, ist für die Band das Resultat ihrer gemeinsamen musikalischen Entwicklung. Ihre Songs erstrecken sich über verschiedene Genres wie Salsa und Mambo bis hin zum Reggaeton. Mit ihrer Mischung haben sie sich einen eigenen Stil erschaffen, erklärt das Bandmitglied. Dazu kommen Interpretationen moderner Pop-Songs. Die Besucher des Sommerballs dürfen gespannt sein.

Tickets für den Sommerball können ab sofort im Kornhaus-Dessau erworben oder auch bei der Salsa-Schule-Dessau unter 0177/4155421 bestellt werden. Preis 18 Euro.