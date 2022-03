Viele schulpflichtige Kinder: Dessau-Roßlau hat fast 700 Flüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlau hat mit Stand von Dienstag 657 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Darunter befinden sich 173 schulpflichtige Kinder und 81 Kinder im Kindergartenalter. Das teilte die Stadtverwaltung auf MZ-Anfrage mit.

In der Turnhalle des Berufsschulzentrums - der Erstaufnahmestelle - stehen rund 175 Plätze zur Verfügung. Derzeit sind Dreiviertel der Kapazität dieser Turnhalle belegt. Da viele Flüchtlingen in absehbarer Zeit in Wohnungen umziehen sollen, wird der Platz im Glaspalast vorerst als ausreichend betrachtet, sagte Katrin Kuhn, Referatsleiterin des Dessau-Roßlauer Oberbürgermeisters. Notfalls stehe die Sporthalle in Kochstedt mit weiteren Kapazitäten zur Verfügung.

Die Halle in Kochstedt ist vorbereitet, wird aber im Moment nicht für Flüchtlinge genutzt. Die Menschen aus der Ukraine sind neben dem Dormero-Hotel auch im Lehrlingswohnheim der Stadt sowie im Wohnheim des Weiterbildungszentrums des Gemeinnützigen Bildungswerks (GfM) sowie in der BSG Medizin untergebracht. Derzeit, so sagte Kuhnt, würden 100 Wohnungen für Flüchtlinge hergerichtet.