Das Wohngeldgesetz ist zum 1. Januar dieses Jahres novelliert worden, um die gestiegenen Wohnkosten auszugleichen. Mit Folgen auch für Dessau-Roßlau

Viele Rentner erhalten Hilfe über der Miete - Über 2.000 Haushalte in Dessau-Roßlau mit Wohngeld

Das Wohngeld ist als Entlastung für Menschen mit geringem Einkommen gedacht.

Dessau-rosslau/MZ. - Finanzielle Unterstützung bei den Mietkosten erhalten in der Doppelstadt 2.115 Haushalte. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei seien überwiegend Rentner Wohngeldempfänger, aber auch Alleinerziehende und Familien mit Kindern, wie Heike Paesold, Leiterin des Amtes für Soziales und Integration informiert.