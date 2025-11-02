weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Nach Novellierung des Wohngeldgesetzes: Viele Rentner erhalten Hilfe über der Miete - Über 2.000 Haushalte in Dessau-Roßlau mit Wohngeld

Jetzt einschalten!
HFC bei Hertha BSC Berlin jetzt im Livestream - HFC zur Halbzeit im Rückstand
HFC bei Hertha BSC Berlin jetzt im Livestream - HFC zur Halbzeit im Rückstand

Nach Novellierung des Wohngeldgesetzes Viele Rentner erhalten Hilfe über der Miete - Über 2.000 Haushalte in Dessau-Roßlau mit Wohngeld

Das Wohngeldgesetz ist zum 1. Januar dieses Jahres novelliert worden, um die gestiegenen Wohnkosten auszugleichen. Mit Folgen auch für Dessau-Roßlau

Von Sylke Kaufhold 02.11.2025, 14:00
Das Wohngeld ist als Entlastung für Menschen mit geringem Einkommen gedacht.
Das Wohngeld ist als Entlastung für Menschen mit geringem Einkommen gedacht. Foto: Robert Michael/picture alliance/dpa

Dessau-rosslau/MZ. - Finanzielle Unterstützung bei den Mietkosten erhalten in der Doppelstadt 2.115 Haushalte. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei seien überwiegend Rentner Wohngeldempfänger, aber auch Alleinerziehende und Familien mit Kindern, wie Heike Paesold, Leiterin des Amtes für Soziales und Integration informiert.