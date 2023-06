Viele Kinder und zu wenig Personal: In den Kitas des Eigenbetriebes Dekita wird es eng

Kinderbetreuung in Dessau-Roßlau

Die Kita Luisenkinder in Waldersee ist fertig. Am 23. Juni wird das mit einem großen Sommerfest gefeiert.

Dessau/MZ - In den Einrichtungen des Dekita-Eigenbetriebes bleibt die Situation angespannt, erfuhr der Betriebsausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Wie die Betriebsleitung im aktuellen Quartalsbericht verdeutlichte, wurden in den ersten drei Monaten mehr Kinder betreut als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zeitgleich fehlt Personal. Aktuelle Bauvorhaben stehen indes vor der Fertigstellung.