Viele Einblicke beim Tag des offenen Ateliers in Dessau-Roßlau

Dessau/MZ - Jürgen Ludwig hat den roten Teppich ausgerollt. Quer liegt dieser über dem Gehweg in der Kornhausstraße, daneben steht der Aufsteller: „Offene Ateliers“. Wer zu Ludwig, dem Holzgestalter will, klingelt, sein Enkel öffnet. Es geht vorbei an Regalen mit seinen Arbeiten, über den Hof in die sorgfältig rumpelig eingerichtete Werkstatt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.