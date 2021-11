Viel Geld für die Kultur: Dessau-Roßlau stellt fast zehn Millionen Euro im Haushalt 2022 bereit

Von Museum über Tierpark bis Fest: Mit welchen Beträgen die Stadt die Einrichtungen und Veranstaltungen fördern will.

Dessau-Roßlau/MZ - Der Kulturbereich ist der Stadt Dessau-Roßlau auch im nächsten Jahr lieb und teuer. Rund 9,3 Millionen Euro sind in den Haushaltsplan des Kulturamtes eingestellt. Vorgestellt wurde er vor kurzem im Kulturausschuss. Das letzte Wort hat aber noch der Stadtrat. Hinzu kommen im Kulturbereich noch die Aufwendungen fürs Anhaltische Theater (18,7 Millionen Euro, einschließlich Zuschüsse vom Land).

Leitbild für zusammengelegte Museen soll erarbeitet werden

Die größten Posten im Kulturhaushalt machen die Zuschüsse für die Museen für Naturkunde und Vorgeschichte sowie Stadtgeschichtsmuseum (knapp 1,3 Millionen Euro), die Anhaltische Gemäldegalerie (rund 1,4 Millionen), die Anhaltische Landesbücherei (1,5 Millionen), der Tierpark (rund 1,6 Millionen), das Stadtarchiv (850.000 Euro) und die wissenschaftliche Bibliothek (rund 500.000 Euro) aus.

Die Museen für Naturkunde und Stadtgeschichte sollen zusammengeführt werden. 2022 steht die „Initialphase“ an, bei der eine Vision und ein Leitbild erarbeitet werden sollen.

Im Georgium wird eine Sonderausstellung geplant

Die Anhaltische Gemäldegalerie, deren Eröffnungstermin weiter ungewiss ist, soll vorerst für Konzerte und Veranstaltungen genutzt werden. Vorbereitet wird mit dem Stadtarchiv die Sonderausstellung „Das Septembertestament“, die sich der ersten Übersetzung des Neuen Testaments von Martin Luther widmet. In der Orangerie ist mit dem Anhaltischen Kunstverein ein Ausstellungsprogramm vorbereitet. Auch der Gartenreichtag im August ist fest im Plan.

Fortgesetzt wird im kommenden Jahr die Sanierung der wissenschaftlichen Bibliothek. Bis Ende 2023 fließen rund sieben Millionen Euro in das Projekt. In der Stadtbibliothek steht unter anderem die Anschaffung neuer Medien an. Außerdem soll die Kinderbibliothek neu möbliert werden.

Zuschüsse für Heimat- und Schifferfest in Roßlau und Leopoldsfest in Dessau

Auch für Feste wie das Schifferfest (im Foto die 26. Auflage) sind für das kommende Jahr wieder Haushaltsmittel der Stadt eingeplant. (Foto: Lutz Sebastian)

Zuschüsse sind 2022 auch für das Roßlauer Heimat- und Schifferfest, das Dessauer Leopoldsfest, den Karnevalsumzug, den Elbebadetag, die Fete de la musique, den Dessauer Sommer oder die Open-Air-Theaterbühne eingestellt. Neu aufgenommen wurde die Unterstützung des Anhaltischen Kunstvereins bei der Anmietung des Ladenlokals in der Hobuschgasse.

Unterstützt mit städtischen Mitteln werden ebenfalls das Kurt-Weill-Zentrum, das Moses-Mendelssohn-Zentrum und die Stiftung Bauhaus Dessau. Die Stadt beteiligt sich sowohl an der Finanzierung der Stiftung als auch an den Meisterhäusern sowie dem Betrieb des Bauhaus Museums.

Auch Krötenhof, Ölmühle und Burgverein Roßlau werden unterstützt

Auch der Betrieb der soziokulturellen Zentren Krötenhof in Dessau und Ölmühle in Roßlau wird abgesichert. Außerdem wird der Burgverein Roßlau unterstützt. Hier stehen im nächsten Jahr zwei Jubiläen an: 25 Jahre Burgtheatersommer und 25 Jahre Ska Festival.