Wasserturm am Dessauer Lutherplatz Vertrag unterzeichnet - Dessauer Stadtwerke unterstützen weiter Sanierung eines Kleinods

Für 2023 bekommt der Verein zur Förderung und Erhaltung des neuen Wasserturms in Desau 15.000 Euro. In den Bauch des Turms wird am vierten Advent zum Adventssingen eingeladen. Weitere Spenden sind erwünscht.