Ein 31-jähriger Mann soll am Dienstag in der Dessauer Kreuzbergstraße zwei Mitarbeiter und eine Kundin eines Supermarkts attackiert und teilweise schwer verletzt haben. Er hatte vermutlich schon am Tag zuvor in einem Getränkemarkt zugeschlagen.

Versuchter Totschlag in Supermarkt in Dessau - 31-jähriger Mann prügelt Frauen ins Krankenhaus

Dessau/MZ. - Die Polizei in Dessau hat am Mittwoch einen 31-jährigen mutmaßlich psychisch kranken Mann festnehmen können, der in den vergangenen Tagen zweimal in Läden im Bereich Kreuzbergstraße randaliert und mehrere Menschen dabei zum Teil lebensgefährlich verletzt hat. Gegen den Deutschen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mitgeteilt.

Am frühen Dienstagabend hatte der Täter gegen 18.30 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Kreuzbergstraße betreten und nach kurzer Zeit die Kasse aufgesucht. Dort hat er dann vollkommen unerwartet die 57 Jahre alte Kassiererin mit der Faust in Gesicht geschlagen. Einer gleichaltrige Mitarbeiterin des Supermarkts attackierte der Mann ebenfalls und versetzte ihr Faustschläge ins Gesicht. Anschließend prügelte er auf den Kopf einer 75-jährigen Kundin ein, so dass diese zu Boden stürzte. Dort trat weiter auf die Seniorin ein, nahm anschließend ihren Einkaufsbeutel an sich und verschwand.

Sowohl die Kundin als auch eine Mitarbeiterin des Marktes wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen wurden als lebensbedrohlich eingeschätzt. Die Mitarbeiterin, die als zweite vom Täter angegriffen wurde, erlitt leichte Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei hatte sich bereits am Montagabend eine ähnliche Attacke zugetragen: in einem Getränkemarkt in der Kreuzbergstraße. Dort hatte gegen 10.30 Uhr ein Mann den Laden betreten und war kurz darauf mit einem Kasten Mineralwasser im Kassenbereich aufgetaucht.

Dort hatte der Mann seinen Rucksack auf den Verkaufstresen geworfen und sich anschließend auf den Boden gesetzt. Nach Aufforderung einer Angestellten, den Getränkekasten zu bezahlen, hatte der Mann zunächst eine Flasche des Kastens entnommen, geöffnet und daraus getrunken. Auf eine erneute Aufforderung eines Kunden, die Ware zu bezahlen, versetzte der Täter diesem einen Faustschlag in das Gesicht. Im Anschluss nahm der Täter seinen Rucksack und die Getränkekiste und verließ den Markt. Der 70-jährige Kunde wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Eine sofortige Fahndung war am Montagabend erfolglos geblieben. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnte nach Angaben der Polizei am Mittwoch ein dringend tatverdächtiger 31-jähriger Mann identifiziert und an seiner Wohnanschrift in Dessau-Roßlau festgenommen werden. Wegen übereinstimmender Personenbeschreiben gehen die Ermittler davon aus, dass er für beide Tate verantwortlich ist.

Nach Aktenvorlage bei der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurde gegen den Mann ein Antrag auf Einstweilige Unterbringung gestellt. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dessau-Roßlau folgte diesem und verkündete am Donnerstag den so genannten Unterbringungsbefehl. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.