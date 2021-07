Verschlossene Türen und wilde Zettelwirtschaft - Touristinformation sorgt für Frust in Roßlau

Dessau-Rosslau/MZ/AGE - Eigentlich ist es ein guter Service für die Roßlauer. Tickets für Veranstaltungen bekommen sie im dortigen Kulturkaufhaus. Auch gibt es dort jede Menge Informationsmaterial über touristische Ziele in der Doppelstadt. Doch im Moment bleibt der Schalter der Roßlauer Tourist-Information geschlossen. Was manchem bitter aufstößt: „In der Haupturlaubszeit die Tourist-Information geschlossen!!! Die komplett zugekleisterte Tür mit allein vier verschiedenen Öffnungszeiten lädt bestimmt keine Gäste ein nach Roßlau“, kritisiert beispielsweise Michael Mitsching aus Meinsdorf und schickt seine Kritik an die Mitteldeutsche Zeitung und an den Betreiber der Tourist-Information, die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau.

Das Wirrwarr an der Tür wurde gleich nach Mitschings Hinweis entfernt, zeigte sich Hannes Wolf, Dessau-Roßlaus neuer Leiter der Stadtmarketinggesellschaft, dankbar für diesen Hinweis. Manchmal sei es so, dass ein Anstoß von Außen kommen muss, meinte er.

Was die Urlaubszeit angeht, so erinnerte Hannes Wolf unter anderem an die Leistungen der Stadtmarketinggesellschaft, die in den vergangenen Monaten erbracht wurden: Mehrere Mitarbeiter halfen während der Pandemie im städtischen Gesundheitsamt aus. Man müsse den Kollegen nun die Möglichkeit geben, ihren Jahresurlaub zu nehmen. Genau das ist in Roßlau der Fall - bis zum 21. Juli.

Was die Zweigstelle Roßlau angeht, so Wolf, dass die Roßlauer jederzeit die Möglichkeit haben, die Leistungen der Tourist-Info in der Dessauer Ratsgasse in Anspruch zu nehmen. „Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt nun mal in Dessau.“ Wolf sieht ihn in erster Linie am Bauhaus- Museum. 70 Prozent der Gäste in der Doppelstadt haben sich Ziele in Dessau auserkoren. Dort locken immerhin gleich mehrere Welterbe-Stätten.

Einen Mitarbeiter zur Vertretung nach Roßlau zu entsenden, sei deshalb keine Option gewesen und wäre aus betrieblichen Gründen auch nicht möglich gewesen. Die Tourist-Information in der Ratsgasse ist montags bis samstags mit allen Serviceleistungen auch zum Burgtheatersommer geöffnet. In den Zeiten der Schließung der Tourist-Information in Roßlau und während der Öffnungszeiten der Bibliothek hat der Gast übrigens Zugriff auf ein Regal mit allen gängigen Flyern.